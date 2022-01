Gêmeos nascem em anos diferentes nos Estados Unidos; entenda

Nascimento dos irmãos Alfredo Antonio e Aylin Yolanda Trujillo aconteceu em uma maternidade em Monterey, na Califórnia

Reprodução/Facebook/Natividad Medical Center Irmãos gêmeos nasceram no dia 31 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022, na California



Um casal de gêmeos nasceu em dias, meses e anos diferentes em Monterey, condado localizado Califórnia, nos Estados Unidos. Os irmãos Alfredo Antonio e Aylin Yolanda Trujillo nasceram com uma diferença de 15 minutos, porém Alfredo nasceu no dia 31 de dezembro de 2021, enquanto Aylin nasceu pontualmente à 0h do dia 1º de janeiro de 2022. De acordo com a revista People, o hospital Natividad Medical Center, onde os bebês nasceram, informou que Alfredo foi a última criança do local a nascer em 2021, enquanto Aylin foi a primeira a vir ao mundo em 2022. Antonio e Yolanda nasceram com, respectivamente, 2,75 kg e 2,66 kg, segundo a maternidade.

O caso dos irmãos trata-se de uma situação atípica. Segundo levantamento do órgão Centers for Disease Control and Prevention (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em tradução livre), cerca de 120 mil gêmeos nascem ao ano nos Estados Unidos, mas a probabilidade de nascer em anos diferentes é 1 entre 2 milhões. Fátima Madrigal, mãe dos gêmeos e de mais três filhos, se posicionou sobre o evento através de comunicado do hospital. “É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes. Fiquei surpresa e feliz por Aylin ter chegado à meia-noite”, disse.