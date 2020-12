Namorada de Lipe aparece em ‘A Fazenda 12’ e peão faz pedido de casamento

Yasmin Burihan foi surpreendida com o pedido repentino do peão, mas disse ‘sim’

Reprodução/Record Lipe pediu a namorada em casamento durante dinâmica de 'A Fazenda 12'



A reta final de “A Fazenda 12” está cheia de emoção e os finalistas participaram de uma dinâmica que mexeu com os sentimentos deles, e do público também. Na casa da árvore, os peões leram uma carta feita por seus familiares e foram surpreendidos com a presença deles na sede do reality. Eles puderam conversar, mas de longe. Lipe recebeu a visita inesperada da sua namorada, Yasmin Burihan, e, chorando, pediu a morena em casamento. “Casa comigo?”, perguntou o peão. “Que isso, amor. Lipe, eu não sei o que eu faço agora”, respondeu Yasmin. “Eu também não, mas você quer casar comigo?”, perguntou novamente. “Óbvio que eu quero! Eu te amo muito! Eu estou muito feliz, você não tem noção”, falou futura esposa do finalista. O pedido de casamento bombou nas redes sociais, assim como um comentário feito por Jojo Todynho, que fez a Coca-Cola, empresa que promoveu essa dinâmica, ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 17. Isso porque, ao agradecer pela surpresa, a cantora disse que uma vez entregou um currículo na empresa, mas nunca foi chamada para a entrevista.