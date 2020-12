‘A Fazenda 12’: relembre os maiores barracos desta edição

Água e creme na cara, Raissa andando sob as camas, ‘reunião de condomínio’, xingamentos e muita confusão agitaram essa temporada

‘A Fazenda 12‘ termina nesta quinta-feira, 17, e vai premiar um dos quatro peões finalistas com R$ 1,5 milhão. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays estão na briga para se tornar o mais novo milionário do país. Mas como a reta final de programas sempre deixa uma nostalgia boa nos espectadores, por que não relembrar das brigas mais marcantes dessa edição? Teve água e creme na cara, Raíssa andando sob as camas, “reunião de condomínio”, xingamentos e muito mais. Confira abaixo o Top 6:

1. Raissa joga água na cara de Biel

Raissa foi a grande protagonistas dos barracos na sede. Por causa de sua doença, a síndrome de bordeliner, ela não conseguiu se controlar em algumas discussões e aumentou a temperatura entre os peões. Em uma de suas brigas, após levar oito votos em uma roça, a ex-Miss Bumbum jogou água na cara de Biel e xingou os outros peões. “Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, confrontou Raissa. “Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo e o que eles fizeram?”, disse apontando para Lipe e Biel.

2. Raissa joga creme na cara de peões e Jojo esmurra garrafa

Depois de uma nova formação de roça, Raissa foi a mais votada da casa e se descontrolou. Durante uma briga com vários participantes, a ex-Miss foi até o quarto, pegou um pote de creme hidratante e jogou na cara de Biel, Juliano Ceglia e Cartolouco. A cena dos meninos com a cara ensopada do produto foi uma das mais famosas da edição. No mesmo momento, Jojo Todynho desabafou “socando” uma garrafinha de água na cozinha.

3. Raissa e Carol Narizinho

O “jogo da discórdia” atingiu seu propósito entre Raissa e Carol Narizinho. Depois da ex-Miss Bumbum chamar a assistente de palco de “patricinha”, as duas conversaram no quarto para esclarecer as coisas. Mas a conversa ficou tensa depois que Carol disse que Raissa não tinha cabeça. A reação? Separadas por camas, Raissa passou por cima de quem até estava deitado para peitar a modelo. As duas precisaram ser separadas por outros peões:

4. Reunião de Condomínio

Uma reunião convocada por Luiza Ambiel gerou uma confusão enorme entre os peões, tendo a maior briga entre Mirella e Raissa. Um resumo: Ambiel contou uma conversa que teve com Raissa. Segundo ela, a ex-Miss viu Lipe Ribeiro e Jake se beijando depois de uma festa. Jake negou as supostas revelações de Ambiel. Após todos os envolvidos se manifestarem e mudarem de assunto, foi a vez de MC Mirella ter a palavra na reunião. A funkeira acusou Raissa de ser falsa e, ao dizer a frase “não dê uma de louca”, a modelo perdeu novamente o controle de sua raiva e explodiu. Com ambas gritando, todos os peões tiveram que intervir para o confronto não virar físico.

5. Lidi Lisboa vs MC Mirella

MC Mirella trocou de roupa em um lugar inadequado e os peões sofreram punição. Ficaram 48 horas sem água encanada e a proibição irritou Lidi Lisboa que, ao saber quem tinha sido, iniciou uma briga enorme. A atriz chamou a cantora de “babaca”, “ardilosa” e “vaca” depois de ser provocada.

6. Lucas Selfie quebra coisas na sede

No fim de uma das festas, Lucas Selfie reclamou com Lidi por ela ter pego em suas partes íntimas. Em seguida, Jojo Todynho disse ao influencer que ele teria batido a cabeça da atriz na parede ao colocá-la para dormir. Irritado com a acusação, Selfie discutiu com a cantora e quebrou algumas coisas na casa.