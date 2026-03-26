Casa de ‘Hannah Montana’ está disponível para locação nos EUA

Em ação promocional de 20 anos da série, a plataforma Airbnb anunciou que a residência localizada em Malibu poderá ser alugada pelos fãs

Divulgação Dentre as experiências, está a visita ao famoso closet da Hannah Montana



A plataforma Airbnb abriu nesta quinta-feira (26) pedidos de reserva da famosa casa da “família Stewart”. A residência localizada em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, aparecia nas transições de “Hannah Montana”. A ação promocional faz parte das celebrações de 20 anos da série.

Segundo informou a plataforma, a experiência é limitada a 10 estadias de uma noite. As reservas poderão ser feitas para o período de 6 a 16 de abril e até quatro pessoas podem se hospedar na casa ao mesmo tempo.

No anúncio da plataforma, a personagem aparece como a anfitriã do espaço. “Há 20 anos, vocês cantam comigo, sonham alto e vivem o melhor dos dois mundos ao meu lado. Para comemorar, convido vocês a virem ao lugar onde tudo começou: minha casa de praia em Malibu! Passe a noite no lugar onde criei alguns dos meus maiores sucessos, ri muito com meus melhores amigos e criei meus looks mais icônicos”, diz a publicação.

Na descrição, estão listadas como experiências:

Visita ao closet da cantora;

Acesso à praia;

Músicas de Hannah Montana tocadas nos alto-falantes da casa.

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20 anos de ‘Hannah Montana’

Na terça-feira (24), a série “Hannah Montana” completou 20 anos desde a estreia no canal Disney Channel, em 2006. Para celebrar o marco, a Disney lançou o “Hannah Montana: Especial de 20º Aniversário” em sua plataforma de streaming.

O programa comemorativo foi gravado com uma plateia ao vivo. Em comunicado, o presidente da Disney Branded Television, Ayo Davis, disse que o objetivo do projeto é ser uma “carta de amor aos fãs”.

O especial traz uma entrevista exclusiva com Miley Cyrus. A artista deu vida à personagem Miley Stewart, uma adolescente que vivia uma vida dupla como a pop star Hannah Montana.

Com a mãe, Tish Cyrus-Purcell, o pai, Billy Ray Cyrus, e as cantoras Selena Gomez e Chappell Roan, Miley relembrou diversos momentos dos anos em que trabalhou na franquia. Os cenários da sala de estar da casa de Malibu e o closet de Hannah Montana foram remontados para o especial.

A artista ainda cantou três músicas da franquia: “The Best of Both Worlds”, “This is the life” e “The Climb”. Miley também apresentou uma nova canção, “Yonger you”, que será lançada na sexta-feira (27).

“Saber que, depois de tantos anos, isso continua significando tanto para as pessoas me enche de orgulho. Este ‘Hannahversário’ é a minha forma de celebrar e agradecer aos fãs que estiveram ao meu lado durante 20 anos”, declarou Miley.

Com quatro temporadas, a série “Hannah Montana” ficou no ar de 2006 a 2011 e foi indicada ao Emmy. O seriado ainda rendeu 14 álbuns de platina e 18 de ouro, além de “Hannah Montana: O filme” e o filme-concerto “Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert”.

Assista ao trailer do especial