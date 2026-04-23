Off Campus ganha trailer e promete ser o novo vício romântico do Prime Video

A série estreia dia 13 de maio

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A espera acabou para os fãs de romance universitário. A adaptação de Off Campus finalmente ganhou seu primeiro trailer e já está dando o que falar. A nova série do Prime Video promete transformar um dos maiores fenômenos literários do gênero em um dos próximos vícios do streaming.

Baseada na série best-seller escrita por Elle Kennedy, Off Campus acompanha a vida de estudantes da fictícia Briar University, mergulhando em histórias de amor intensas, conflitos emocionais e dramas típicos da juventude. O primeiro arco gira em torno de Hannah Wells, uma jovem inteligente e determinada que decide sair da sua zona de conforto ao fazer um acordo improvável com Garrett Graham, o popular capitão do time de hóquei. O que começa como uma troca de favores logo evolui para algo muito mais profundo e complicado.

O sucesso dos livros não veio por acaso. A série literária conquistou milhões de leitores ao redor do mundo ao combinar romance envolvente, personagens carismáticos e temas atuais como traumas, autoconfiança e amadurecimento emocional. Cada livro foca em um casal diferente dentro do mesmo universo, o que abre espaço para a série explorar múltiplas histórias ao longo das temporadas, uma estratégia que já se provou viciante entre os fãs.

O trailer recém-lançado aposta justamente nisso, com química intensa entre os protagonistas, cenas que equilibram humor e sensualidade, além de um clima universitário que mistura festas, rivalidades esportivas e dilemas pessoais. A estética lembra outros sucessos do gênero, mas com um toque mais contemporâneo e ousado, alinhado ao que o público jovem consome hoje.

O elenco traz novos rostos que já estão chamando atenção nas redes sociais, com atuações que prometem dar vida aos personagens tão amados pelos leitores. A escolha de atores menos conhecidos pode ser um trunfo, permitindo que o público mergulhe na história sem associações prévias, algo que costuma funcionar muito bem em adaptações desse tipo.

Com uma base de fãs extremamente fiel e um material original que já nasce com cara de hit, Off Campus tem tudo para se tornar o próximo fenômeno romântico do streaming. Agora resta saber se a série vai conseguir capturar toda a intensidade e o apego emocional que fizeram dos livros um sucesso absoluto.

A série estreia dia 13 de maio.