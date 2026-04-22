Cinebiografia ‘Michael’, a mais cara da história, projeta estreia maior que ‘Oppenheimer’

Michael, que estreia nesta quinta-feira (23) nos cinemas, deve abrir com cerca de US$ 150 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana

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A cinebiografia Michael, que retrata a vida de Michael Jackson, chega aos cinemas cercada de números impressionantes e de uma pressão proporcional. O longa dirigido por Antoine Fuqua já entrou para a história antes mesmo da estreia ao se tornar a cinebiografia mais cara já produzida, com um orçamento que gira em torno de US$ 200 milhões.

O valor coloca o filme muito acima de outros sucessos do gênero, como Bohemian Rhapsody e Elvis, e até mesmo supera produções como Oppenheimer. A cifra elevada é resultado de uma produção conturbada, que incluiu refilmagens extensas e ajustes no roteiro após questões legais envolvendo a história do artista.

Mas se o investimento é alto, a expectativa de retorno acompanha e pode ser histórica.

De acordo com projeções da indústria, Michael, que estreia nesta quinta-feira (23) nos cinemas, deve abrir com cerca de US$ 150 milhões mundialmente em seu primeiro fim de semana. Nos Estados Unidos, a estimativa gira entre US$ 55 milhões e US$ 80 milhões, números que podem não apenas estabelecer um novo recorde para cinebiografias musicais, mas também colocá-lo em rota para superar a estreia doméstica de Oppenheimer, que arrecadou cerca de US$ 80,5 milhões em seu lançamento.

O comparativo não é trivial. Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, não só teve uma estreia expressiva, como se consolidou posteriormente como a cinebiografia de maior bilheteria da história. Ou seja, Michael mira diretamente no topo e já começa ameaçando um dos maiores fenômenos recentes do cinema.

Além do peso dos números, o filme carrega um fator decisivo: o apelo global do “Rei do Pop”. A produção aposta em uma narrativa focada na ascensão de Michael Jackson e em seu legado musical, deixando de lado as controvérsias mais delicadas de sua vida. Essa escolha, embora tenha gerado críticas, não parece ter abalado o interesse do público.

Pelo contrário. Analistas apontam que o longa tem potencial não apenas para uma estreia massiva, mas também para uma trajetória sólida nas bilheterias, com projeções iniciais que já o colocam como um forte candidato a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão global ao longo de sua exibição.

No fim das contas, Michael representa mais do que uma cinebiografia. É uma aposta de alto risco que pode redefinir o patamar do gênero em Hollywood. Se confirmar as expectativas, o filme não só justificará seu orçamento recorde, como também entrará para a história como um dos maiores eventos cinematográficos da década.