Cinco true crimes novos na Netflix que vão te deixar sem dormir

Prepare-se para mergulhar em casos que parecem ficção, mas são assustadoramente reais

Divulgação American Nightmare



Se você ama histórias reais cheias de mistério, reviravoltas e aquele frio na espinha, esses lançamentos recentes são perfeitos para maratonar. Prepare-se para mergulhar em casos que parecem ficção, mas são assustadoramente reais.

1. American Nightmare (Pesadelo Americano)

Uma história que parece saída de um roteiro de Hollywood. A série acompanha um caso de sequestro que inicialmente foi tratado pela polícia como uma farsa, até que detalhes perturbadores começam a surgir. Com depoimentos e reconstituições, o documentário questiona até que ponto a verdade pode ser ignorada quando não parece plausível.

2. The Program: Cons, Cults and Kidnapping (O Programa: Crimes, Seitas e Sequestros)

Aqui, o foco são instituições para jovens problemáticos que escondiam práticas abusivas por trás de uma fachada de reabilitação. A produção expõe relatos chocantes de sobreviventes e revela como esses programas operavam por anos sem serem responsabilizados.

3. Can I Tell You a Secret? (Posso Te Contar um Segredo?)

Um pesadelo moderno. A série investiga casos de perseguição online em que um único stalker conseguiu manipular e aterrorizar várias vítimas ao mesmo tempo. É um alerta assustador sobre privacidade digital e o perigo invisível das redes sociais.

4. Files of the Unexplained (Arquivos do Inexplicável)

Misturando true crime com o inexplicável, essa série traz casos reais que desafiam lógica e explicação. Desaparecimentos misteriosos, fenômenos estranhos e histórias que deixam mais perguntas do que respostas. Ideal para quem gosta de um toque sobrenatural nas investigações.

5. Worst Roommate Ever (Pior Colega de Quarto de Todos)

A nova temporada eleva o nível de tensão ao mostrar histórias reais de pessoas que dividiram casa com indivíduos perigosos. O que começa como uma convivência comum rapidamente se transforma em situações de manipulação, violência e até assassinato.

Se você quer maratonar algo que realmente te prenda e ainda te deixe pensando por dias, essa lista é praticamente um convite para virar a noite assistindo.