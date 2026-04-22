Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos

Sister leva prêmio recorde de R$ 5,7 milhões e um carro 0 km após ser a favorita do público na final

Reprodução Ana Paula Renault no 'BBB 26'.



Ana Paula Renault venceu o “Big Brother Brasil 26”, com 75,94% da média dos votos nesta terça-feira (21). Escolhida pelo público na final, ela conquistou o prêmio recorde de R$ 5,7 milhões, além de um carro 0 km.

Formada em Jornalismo, Ana Paula começou a exercer a profissão somente após sua primeira participação no Big Brother Brasil. Logo após a saída do reality, ganhou uma vaga como repórter no extinto Vídeo Show, em que entrevistava ex-BBBs sobre a vida após o programa.

Em 2016, ela ainda fez uma participação na novela Haja Coração, de Daniel Ortiz. Na ocasião, Ana Paula interpretou ela mesma.

Em 2017, o seu contrato com a Rede Globo foi encerrado. No ano seguinte, ela foi anunciada no elenco do reality A Fazenda, da Record TV. A passagem pelo programa foi conturbada e ela acabou eliminada na terceira semana, em uma Roça contra a sua rival, Nadja Pessoa.

Em 2020, a jornalista foi contratada pelo SBT para ser jurada do programa Triturando. Depois, passou um período como uma das apresentadoras do Fofocalizando, até ser dispensada pela emissora.

*Com informações do Estadão Conteúdo