Alesp deve votar privatização da Sabesp nesta quarta-feira – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Alesp Protesto contra a privatização da Sabesp em sessão da Alesp



Os deputados paulistas devem votar hoje, a partir das 17h30, a privatização da Sabesp, projeto do governo Tarcísio de Freitas, após dois dias e dez horas de intensos debates no plenário.

Zé Neto sofre acidente de carro em Minas Gerais

O cantor Zé Neto da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira enquanto saía do seu rancho na cidade de Fronteira, em Minas Gerais, na BR 153. O artista fraturou três costelas e teve um corte no braço. Em nota, a assessoria da dupla sertaneja pediu orações para o músico.

Ao lado de Bolsonaro, Tarcísio deve anunciar ampliação de escolas cívico-militares

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, deve anunciar um programa de ampliação das escolas cívico-militares no Estado. O evento acontecerá na Câmara dos Deputados, em Brasília e contará com a presença de Tarcísio e Bolsonaro.

Festival Rock The Mountain anuncia parte do line-up para o ano que vem

Até o momento, apenas artistas brasileiros foram confirmados: Zeca Pagodinho e O Grande Encontro, que conta com Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, são os principais nomes. O evento acontece em novembro do ano que vem, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.