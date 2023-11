Botafogo anuncia Tiago Nunes como novo técnico – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Joka Madruga/Futura Press/Estadão Conteúdo Tiago Nunes assume o Botafogo após a saída de Lúcio Flávio



Depois de perder a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo anunciou a contratação do técnico Tiago Nunes para a reta final do torneio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 16, através das redes sociais e do site do clube. Entre os principais títulos do treinador, estão a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana de 2018, ambos pelo Athletico-PR.

Deslocamento da Cracolândia não é bom para ninguém, diz Derrite

Durante o programa Morning Show, da Jovem Pan News, a Cracolândia voltou a ser assunto. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou as ações da pasta na região e afirmou que a migração dos usuários de drogas para outros pontos da capital não é benéfico para ninguém e reforçou que o fluxo se desloca por iniciativa própria.

Oposição pede impeachment de ministro por viagens da ‘dama do tráfico’ a Brasília

O deputado federal Rodrigo Valadares protocolou nesta quinta-feira um pedido de impeachment do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, por custear o valor das passagens e diárias de Luciane Barbosa Farias, a “dama do tráfico amazonense”, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas. O documento leva o apoio de outros 45 deputados.

São Paulo entra em estado de atenção por chuva que atingiu capital

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta quarta-feira, devido à chuva que atingiu a capital durante a noite. Algumas regiões registraram alagamento, transbordamento de córregos, chuva de granizo e falta de energia elétrica. Às 19h, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) colocou a cidade sob estado de atenção.