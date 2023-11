Filme que conta a história de Claudinho e Buchecha está disponível para venda e aluguel em plataformas digitais – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

“Nosso Sonho”, filme que conta a história da dupla de funk Claudinho e Buchecha e se tornou a maior bilheteria nacional de 2023, já está disponível para aluguel e venda nas plataformas digitais.

Lula indica Dino e Gonet para STF e PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet, atual vice-procurador-geral eleitoral, ao cargo de procurador-geral da República.

Israel e Hamas prorrogam trégua em dois dias

Israel e Hamas prorrogam por mais dois dias a trégua em Gaza. O novo acordo prevê a libertação diária de 10 reféns na Faixa de Gaza em troca de 30 prisioneiros palestinos em prisões israelenses.

Ana Hickmann diz que foi protegida por seus cachorros de agressão cometida por marido

Ana Hickmann afirmou que foi protegida por seus cachorros durante agressão cometida por seu marido. Um de seus cachorros, Joaquim , notou a alteração no tom de voz e começou a latir para Alexandre Corrêa no momento em que Ana tenta se trancar na cozinha. Na sequência, a apresentadora grita “pega” para o cachorro. “Meu cachorro voou para cima dele, consegui fechar a porta e travar as janelas”.