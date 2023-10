Israel faz nova incursão terrestre em Gaza contra alvos do Hamas – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ABIR SULTAN/EFE/EPA Soldados israelenses patrulham ao longo da fronteira com o sul de Gaza



As Forças de Defesa de Israel relataram em comunicado que as tropas terrestres foram apoiadas por caças e drones em sua operação, efetuada na área de Shuyaiya. A nota ressalta que foram atingidos “dezenas” de alvos do Hamas, incluindo veículos de lançamento antitanque, um centro de operações e outros centros de controle.

Chega a quase 300 o número de reféns em poder do Hamas ou outros grupos terroristas

O exército de Israel elevou, nesta sexta-feira, para 299 o número de reféns que ainda estão com o grupo terrorista Hamas ou com outras milícias na Faixa de Gaza. Este número não inclui as quatro reféns que foram libertadas até agora: a mãe e filha Judith e Natalie Raanan, de nacionalidade americana e colocadas em liberdade há uma semana, e as idosas israelenses, soltas na última segunda-feira.

Câmara aprova PL de tributação das offshores

Com 323 votos definidos e 119 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, o projeto de lei que prevê a tributação das offshores (fundos internacionais) e dos fundos exclusivos. Os deputados também rejeitaram os destaques, isto é, pedidos de alteração do texto-base. Agora, a matéria segue para o Senado.

Jogos do Brasileirão movimentam a zona de rebaixamento

Santos, Coritiba, Internacional e Vasco fecharam a 29° rodada do campeonato brasileiro. O Santos venceu o Coritiba com o apoio da torcida por 2 a 1 e conseguiu sentir um respiro após a goleada para o Internacional, no domingo passado. O Vasco perdeu de 2 a 1 para o Internacional e entrou na zona de rebaixamento novamente.