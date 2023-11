Onda de calor deve atingir 13 Estados e o Distrito Federal – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Banhista se refresca em praia de Salvador



O Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um novo alerta para a onda de calor que atinge o Brasil nesta semana. O alerta foi emitido pela manhã e está em vigor até sexta-feira, dia 17. O grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, apresentando risco à saúde da população. Ao menos 13 Estados e o Distrito Federal serão atingidos pela onda de calor, segundo o Inmet.

Avião presidencial parte do Egito com brasileiros que estavam em Gaza

Decolou nesta manhã no Egito, a aeronave da Presidência da República rumo ao Brasil. A bordo, 32 passageiros que deixaram a Faixa de Gaza, no domingo, e cumprem agora a última etapa do voo de repatriação do Governo Federal. São 17 crianças, nove mulheres e seis homens: 22 brasileiros e dez palestinos, familiares dos brasileiros trazidos no décimo resgate da zona de conflito no Oriente Médio.

Governo mostra preocupação com elevado número de abstenções no Enem

O Ministério da Educação promoveu uma coletiva de imprensa neste domingo, após a finalização do segundo dia de aplicação do Enem 2023. Cerca de 3,9 milhões de inscrições foram confirmadas por todo o país para realizar o exame. Entretanto, cerca de 32% das pessoas não compareceram. Para o ministro Camilo Santana, o número de abstenção é muito elevado e, portanto, o governo pretende encontrar mecanismos para estimular a participação de mais jovens.

Fãs sofrem arrastão em show do Rebeldes no Morumbi

Fãs do grupo mexicano Rebeldes foram vítimas de arrastão nas proximidades do estádio do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, onde a banda se apresentou neste domingo. No X (antigo twitter) também houve relatos de dificuldades de acesso à estação São Paulo-Morumbi, da linha 4 – Amarela do metrô, principal meio de transporte para chegar ao estádio.