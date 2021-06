Esposa de Luciano Szafir comenta internação do marido por Covid-19: ‘Tristeza e medo’

É a segunda vez que ator é infectado pela doença este ano; Luhanna Sfazir acredita que o artista deve ser liberado nos próximos dias

Reprodução/Instagram/@luhannaszafir Luhanna e Luciano Szafir estão juntos desde 2010 e têm dois filhos



A cantora Luhanna Szafir comentou nesta quarta-feira, 30, sobre a internação do marido, o ator Luciano Szafir, de 52 anos. O pai de Sasha está internado desde o dia 23 com Covid-19. É a segunda vez que Szafir é infectado pela doença. Em fevereiro de 2021, o artista testou positivo para Covid-19, mas afirmou que estava bem e com sintomas relativamente leves. Dessa vez, no entanto, o ator teve que ser internado para o tratamento da doença. “Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo”, desabafou a esposa, que acredita que Szafir deve ser liberado nos próximos dias. “Mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro”, escreveu. Luhanna e Luciano Szafir estão juntos desde 2010. O casal tem dois filhos: David, nascido em 2013, e Mikael, nascido em 2015. Em maio, a filha do ator com a apresentadora Xuxa, Sasha, se casou com o cantor gospel João Figueiredo.