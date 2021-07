Luciano Szafir é extubado durante tratamento contra a Covid-19 em hospital do Rio

Ator, que está internado desde 22 de junho, apresentou melhora e foi retirado da ventilação mecânica, mas segue na UTI

Divulgação Luciano Szafir está internado desde o dia 22 de junho devido a uma reinfecção pelo coronavírus



O ator e apresentador Luciano Szafir apresentou melhora neste sábado, 10, durante o tratamento contra a Covid-19 e foi extubado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para onde foi transferido na última quinta-feira. A informação foi dada pelo hospital e divulgada também por Sasha Meneghel, filha do ator com a apresentadora Xuxa. Sasha agradeceu o carinho que vem recebendo e pediu para que as pessoas continuem rezando pelo pai. Ainda segundo o Copa Star, Szafir segue internado na UTI, mas foi retirado da ventilação mecânica e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. O ator, de 52 anos, está internado desde o dia 22 de junho após ter uma reinfecção pelo coronavírus. Inicialmente, ele estava no Hospital Samaritano, mas acabou sendo levado para o mesmo lugar onde o ator Paulo Gustavo ficou internado. Após a transferência, Xuxa publicou uma homenagem pedindo orações para o ex-marido, que já era para estar vacinado contra a Covid-19, e criticou o governo Bolsonaro. Ainda não há previsão de quando Szafir terá alta.