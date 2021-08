Com Covid-19, Tarcísio Meira segue na UTI e faz diálise contínua; Glória Menezes se recupera bem

Casal está internado desde sexta-feira, 6, para tratamento de complicações da doença; nora afirmou que os dois estavam isolados e foram contaminados pelo vírus ‘num descuido’

Divulgação/TV Globo Glória Menezes e Tarcísio Meira são casados desde 1962 e já protagonizaram diversos espetáculos, novelas e minisséries juntos



Tarcísio Meira, de 85 anos, internado com Covid-19, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua. Sua esposa, Glória Menezes, de 86 anos, se recupera bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal. As informações foram repassadas pelo próprio hospital no final da tarde desta terça-feira, 10. O casal está internado desde sexta-feira, 6, para tratamento de complicações da doença. Mocita Fagundes, nora do casal, afirmou nas redes sociais que os dois estavam isolados e foram contaminados pelo vírus “num descuido”. “Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho”, disse. Glória Menezes e Tarcísio Meira são casados desde 1962 e já protagonizaram diversos espetáculos, novelas e minisséries juntos. A atriz estreou na televisão em “Sangue e Areia”, em 1967, na Rede Globo. Tarcísio fez sua estreia no programa de teleteatro Grande Teatro Tupi e, em 1961, contracenou com Glória pela primeira vez. Em 1967, iniciou os trabalhos na TV Globo em “Sangue e Areia”. O casal é pai de Tarcísio Filho, de 56 anos, que também é ator.