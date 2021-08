Prefeitura do Rio de Janeiro suspende aplicação de primeira dose da vacina nesta quarta

Suspensão foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes, que afirmou que houve um atraso no envio de novas doses para a cidade

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro anunciou a suspensão da aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 11. A informação foi dada pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, na noite desta terça, 10. Paes afirmou que houve um atraso no envio de novas doses de imunizante por parte do Ministério da Saúde. “Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas p hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã”, disse Paes em publicação feita no Twitter. O prefeito ainda afirmou que a expectativa é que o calendário seja normalizado na quinta-feira, 12. Entretanto, ainda não foi divulgado como o cronograma será reorganizado. Segundo a Prefeitura, jovens com idade entre 26 e 21 anos receberiam a primeira dose do imunizante de segunda à sábado, 14. Nesta quarta, os cidadãos com 24 anos seriam vacinados.