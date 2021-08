Thales Bretas posta foto com os filhos e homenageia Paulo Gustavo: ‘Pai gigante e maravilhoso’

Bretas comemorou o Dia dos Pais, falou sobre os desafios da paternidade e disse que o ator marcou a vida da família para sempre

Reprodução/Instagram/thalesbretas/10.05.2021 Thales Bretas e Paulo Gustavo com os dois filhos, Gael e Romeu



Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, comemorou o Dia dos Pais com os dois filhos, Romeu e Gael, e lembrou do ator em um texto publicado nas redes sociais. “Eu sou muito realizado de ter filhos, e tive a alegria de realizar isso ao lado de um outro pai gigante e maravilhoso, que marcou as nossas vidas pra sempre! Quero viver muitas coisas ainda junto com esses dois pedaços de mim e do Paulo Gustavo! Obrigado por essa oportunidade”, escreveu Bretas. A morte do humorista, vítima da Covid-19, completou três meses na última semana. O marido do ator também falou sobre os desafios da paternidade e agradeceu seu pai. “Obrigado ao meu pai por me dar o exemplo e me ensinar tanta coisa também para eu passar para frente. Sei que nem todos tem pai. Nem todos tem mãe também, como os meus. E muitos perderam peças importantes, como nós perdemos. Não podemos desistir do amor, de amar!”, disse.