‘Gêmea de voz’ de Marília Mendonça, Yasmin Santos diz que ‘Rainha da Sofrência’ foi um presente em sua vida

Cantora falou que ter a voz parecida com a doma do hit “Infiel” nunca foi um problema e que, agora usa isso para ter força e continuar seu trabalho na música

Reprodução/YouTube/Yasmin Santos Yasmin Santos gravou a música 'Para, Pensa e Volta' com Marília Mendonça



Considerada uma das maiores promessas do sertanejo na atualidade, a cantora Yasmin Santos chamou a atenção quando ficou conhecida em todo o Brasil por ter uma voz parecida com a de Marília Mendonça. A “Rainha da Sofrência” nunca se incomodou com isso e brincava dizendo que Yasmin era sua “gêmea de voz”. Essas comparações também não foram um problema para a cantora paulista, que nunca escondeu sua admiração por Marília. “A comparação das nossas vozes é, na verdade, um presente para mim. Tenho isso como uma inspiração e força para continuar o meu trabalho. O apoio que ela deu para quem estava à sua volta mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha”, afirmou a artista em entrevista à Jovem Pan. Marília morreu no último dia 5 de novembro, aos 26 anos, após sofrer um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, e sua precoce partida deixou o país de luto.

Duas semanas após da morte de Marília, Yasmin ainda sente dificuldade em falar sobre o assunto. “Sou muito aberta nas minhas redes sociais, então, todos sabem que está sendo um momento muito difícil. Não só para a Yasmin artista, mas como pessoa e grande admiradora que eu sou da Marília”, comentou. Fazendo parte do movimento feminejo, que ganhou um novo tom quando Marília estourou no Brasil, cantando suas empoderadas composições, Yasmin se sente grata ao que a “Rainha da Sofrência” fez pelas mulheres na música sertaneja. “O nome Marília Mendonça foi o primeiro grande passo no feminejo, acredito que foi ela quem abriu as portas para mim e para muitas outras cantoras que hoje possuem visibilidade. Eu sempre quis representar as mulheres com a minha voz, e ela me ensinou a fazer isso, principalmente a ler o sentimento das pessoas e transformar em música.”

Natural do Guarujá, litoral de São Paulo, a cantora de 23 anos não só conheceu a cantora que tanto admirava como também teve a oportunidade de gravar com ela. Para, Pensa e Volta, um dos maiores sucessos de Yasmin, é uma parceria com Marília. O vídeo dessa música já soma mais de 142 milhões de visualizações do YouTube. Além de dividir o palco com a dona do hit Infiel, Yasmin conviveu com Marília nos bastidores. “Não tem quem não gostasse dela. Ela era exatamente como eu via nas entrevistas, nos shows e na internet. Sinto que não tem nem como colocar em palavras as lembranças que tenho dos nossos encontros”, falou a artista. Seguir na estrada depois dessa perda está sendo um desafio, mas Yasmin acredita que essa é a melhor forma de homenageá-la. “Eu vou fazer o que a gente sempre fez de melhor: cantar com amor e gratidão como se todo show fosse o primeiro.” A cantora, que em outubro deste ano participou de um projeto da Deezer na qual regravou a música Você Não Vale Nada, ainda não se sente confortável para falar de novidades da carreira.