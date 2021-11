Deolane Bezerra lança primeira música da carreira e faz homenagem a MC Kevin em clipe

Viúva do cantor aparece vestida de noiva no vídeo e canta sobre saudade do marido

Reprodução/Instagram Deolane Bezerra lançou primeira música da carreira nesta sexta



Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, lançou a primeira música da carreira, “Meu Menino”, nesta sexta-feira, 19. A advogada fez uma homenagem ao marido, que morreu após cair da sacada de um apartamento em maio, na Barra da Tijuca. No clipe, Deolane aparece cantando enquanto vê fotos ao lado do funkeiro. Em outro momento, ela sai vestida de noiva. “Pra que isso meu menino? / Fiz do jeito que você queria / Acostumei com as suas manias / Lembro de você, saudades dos nossos momentos, voaram com o vento / As viagens ficarão pra / sempre no meu pensamento / Minha vida tá uma loucura / Meu menino a saudade tortura”, diz um trecho da música. Na última terça-feira, 16, a 16ª DP do Rio de Janeiro concluiu que a morte de Kevin foi mesmo um acidente. O caso deve ser arquivado. “A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha. Por ora essa será minha manifestação! Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói”, disse Deolane nas redes sociais.