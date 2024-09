Com tour ‘Circus Maximus’, Travis Scott agita o Allianz Parque e bairro têm sensação de tremor

Apesar de ter contado com problemas técnicos no som, mais de 46 mil pessoas compareceram ao show único na capital paulista

Reprodução/Redes Sociais O sucesso "FE!N" foi tocado em várias ocasiões, elevando o ânimo da plateia



Na quarta-feira (11), o rapper Travis Scott realizou uma apresentação vibrante no Allianz Parque, em São Paulo, durante sua turnê “Circus Maximus”. O evento reuniu cerca de 46 mil pessoas, predominantemente jovens, que se reuniram para apreciar o show. Embora o artista tenha apresentado diversas faixas de seu novo álbum “Utopia”, lançado em 2023, problemas técnicos com o som prejudicaram a clareza das músicas. A performance de Travis, que é o destaque de seus shows, foi marcada por um espetáculo de pirotecnia e um telão repleto de imagens psicodélicas. No entanto, a energia ao vivo não conseguiu refletir completamente a qualidade de suas gravações. O rapper fez algumas versões de músicas conhecidas e apresentou várias canções do novo trabalho, iniciando com “Hyaena” e finalizando com “Telekinesis”. O sucesso “FE!N” foi tocado em várias ocasiões, elevando o ânimo da plateia.

Durante o início do show, alguns fãs tiveram a oportunidade de subir ao palco, o que pareceu trazer um clima de descontração e diversão tanto para Travis quanto para o público. A interação com os fãs foi um ponto alto da apresentação, contribuindo para a atmosfera animada do evento. De acordo com o ‘Sentiu Aí’, plataforma do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) que permite aos cidadãos reportar tremores, foram registrados relatos de tremores na região do bairro Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, entre 21h30 e 23h. O Allianz Parque está localizado na mesma área. Não é a primeira vez que isso acontece durante performances do artista, tendo ocorrido na Itália e Estados Unidos.

