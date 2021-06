Ator João Fernandes divulga última conversa com Mabel Calzolari: ‘Estou apavorada’

Em um desabafo, o ator falou que a ‘saudade está gigante’ após a mãe do seu filho morres aos 21 anos

Reprodução/Instagram/joaofernandesreal/25.06.2021 João Fernandes postou nas redes sociais como foi sua última conversa com Mabel Calzolari



O ator João Fernandes divulgou na noite de quinta-feira, 24, a última conversa que teve com a atriz Mabel Calzolari, com quem teve um filho, Nicolas, de 1 ano e 11 meses. Na troca de mensagens que aconteceu no WhatsApp, o ator falava sobre a saudade que estava do filho quando Mabel contou que tinha sido internada. “Vontade de chorar de saudade desse redondo [filho]. Fico tão preocupado, não com ele, mas com essa parada da gente ter essa vida louca. Coitada dessa criança na pandemia. A gente ama tanto esse [menino], né? Queria tanto que você tivesse 100% brincando com ele. Ele te ama muito”, escreveu o ator nas mensagens. “Eu estou internada, estou apavorada”, respondeu Mabel, que pediu para falar com João por ligação. Ao compartilhar o print da conversa nos stories do Instagram, o artista desabafou: “Quem diria que seria o último Facetime, hein Mabel? A saudade está gigante, tudo o que eu queria era ouvir você reclamando que eu dormi até tarde e não atendi a ligação… ore por nós”. Mabel morreu na última terça-feira, 22, aos 21 anos devido a aracnoidite torácica, uma doença rara na coluna que foi diagnosticada em 2019.