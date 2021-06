Justin Timberlake, Mariah Carey e mais famosos manifestam apoio a Britney Spears

Campanha #FreeBritney voltou a ganhar força após a cantora prestar depoimento no processo de tutela

Reprodução/Instagram/britneyspears/24.06.2021 Britney Spears recebeu o apoio de famosos ao prestar depoimento



A campanha #FreeBritney voltou a dominar as redes sociais após a cantora Britney Spears prestar depoimento pela primeira vez no processo em tenta se livrar da tutela do pai, Jamie Spears, que controla a vida pessoal e financeira da artista, de 39 anos, desde 2018. Em seu depoimento, a cantora pop relatou tudo o que tem passado nos últimos anos e afirmou que isso fez com que passasse a ter medo de quem está a sua volta. “Não confio nas pessoas. Não é certo me forçarem a fazer algo que eu não quero fazer… eu realmente acredito que essa tutela é abusiva. Não sinto que posso viver uma vida plena”, declarou a artista em seu depoimento. Mais uma vez, Britney recebeu o apoio dos fãs e também de famosos como o cantor Justin Timberlake, ex-namorado da americana, que se posicionou no Twitter.

“Depois do que vimos hoje, todos deveríamos estar apoiando Britney Spears neste momento. Independentemente do nosso passado, bom e mau, e não importa quanto tempo tenha sido… o que está acontecendo com ela não está certo. Nenhuma mulher deve ser impedida de tomar decisões sobre seu próprio corpo”, escreveu o cantor, uma vez que Britney também revelou em seu depoimento que gostaria de ter um filho com o namorado, o ator Sam Asghari, mas não consegue, pois não tem permissão de ir ao médico retirar o contraceptivo DIU. “Ninguém deve nunca ser detido contra sua vontade ou ter que pedir permissão para acessar tudo pelo que trabalhou tanto. Jess [Jessica Biel] e eu mandamos lembranças e apoio absoluto a Britney durante esse período. Esperamos que os tribunais e sua família façam isso direito e a deixem viver como ela quiser”, acrescentou Justin.

A artista também recebeu apoio da apresentadora Adriane Galisteu, que ao pedir para o público comentar sobre o “Power Couple Brasil”, da Record TV, nas redes sociais soltou um “Free Britney” ao vivo. A cantora Mariah Carey também se manifestou: “Amamos você, Britney!!! Aguente firme”. Já a empresária Khloé Kardashian postou: “Ninguém deve ser tratado assim. Fique forte Rainha!! Você merece melhor”. A cantora Halsey é outra artista que demonstrou seu apoio a artista: “Abençoe Britney e espero de todo o coração que ela seja libertada deste sistema abusivo. Ela merece isso mais do que qualquer coisa. Admiro sua coragem falando por si mesma hoje. Além disso, foda-se quem pensa que tem autoridade, como instituição ou indivíduo, para controlar a saúde reprodutiva de uma pessoa”.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time. Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right. No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today. — h (@halsey) June 23, 2021

Additionally, fuck anyone who thinks they have the authority as an institution or individual to control a person’s reproductive health. #FreeBritney — h (@halsey) June 23, 2021