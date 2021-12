Fafá de Belém é a nova jurada do ‘The Voice+’; saiba quem ela vai substituir

Edição do reality musical dedicado a pessoas com mais de 60 anos estreia dia 30 de janeiro

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 16, que a cantora Fafá de Belém é a nova técnica do “The Voice+”. Ela vai substituir a cantora Claudia Leitte, que participou da última edição do reality musical dedicado a talentos com mais de 60 anos. A cantora de Belém do Pará apareceu no “Mais Você” para dar anunciar a novidade. “Ana, querida! Adivinha?! Eu fui convidada para estar na cadeira do ‘The Voice+’. Vou ser técnica, olha que coisa linda. Eu sou apaixonada por esse programa e agora eu estou lá. Estou muito feliz”, falou a nova técnica. “Vai pegar fogo, Fafá! Um beijo, linda”, comentou apresentadora Ana Maria Braga aos risos. Os cantores Ludmilla, Daniel e Mumuzinho retornam à atração e completam o time de jurados. O reality estreia no dia 30 de janeiro, antecipando o fim do “Zig Zag Arena”, programa comandado por Fernanda Gentil. A atração não agradou ao público e registrou baixos índices de audiência. Com a saída de Tiago Leifert da Globo, André Marques deve assumir o comando da atração, assim como aconteceu na atual temporada do “The Voice”.