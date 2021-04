Confinado em seu aniversário, Roberto Carlos não irá à varanda e pede aos fãs: ‘Retornem para suas casas’

Nesta segunda-feira, 19, o cantor celebra a chegada dos 80 anos em isolamento social e não cumprimentará admiradores para evitar aglomerações em frente ao prédio

Roberto Carlos precisou reiterar o pedido para que seus fãs permanecessem em casa nesta segunda-feira, 19



O aniversário de Roberto Carlos é lembrado e comemorado por milhões de fãs nesta segunda-feira, 19. Acostumado com grandes festas, o Rei celebra a chegada dos 80 anos em isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Nesta semana, suas redes sociais divulgaram um comunicado informando aos fãs que o cantor não apareceria na varanda de seu apartamento no dia do aniversário. Cumprimentar os admiradores da sacada é um hábito para o Rei há muitos aniversários, mas a medida precisou ser suspendida para não gerar aglomerações. “Atendendo às diretrizes da OMS no que diz respeito a aglomerações e em respeito à grave situação que vivemos, Roberto Carlos não aparecerá na varanda como é de costume em seu aniversário. Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento e que, sempre que possível, permaneçam em casa até que seja seguro retornarmos à rotina. A vacina é o único caminho hoje”, registrou.

Apesar do pedido divulgado, fãs reuniram-se na porta do prédio de Roberto Carlos nesta segunda-feira. Por isso, o cantor precisou reiterar sua decisão nas redes sociais. “Conforme amplamente divulgado, Roberto Carlos pede que as pessoas que se encontram em frente a seu prédio retornem para suas casas. Seguindo as orientações da OMS, ele não pode prestigiar aglomerações e por isso não aparecerá na varanda. O cantor insiste que essa atitude é para o bem comum e manda um beijo carinhoso a todos”, concluiu.