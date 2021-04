Amiga de Paulo Gustavo diz que ele teve reações ao ouvir sua voz: ‘Tentou abrir a boca’

Susana Garcia fez um relato sobre como foi visitar o amigo, internado em estado crítico com Covid-19

Reprodução/Instagram/susanagarciacapri/19.04.2021 Susana Garcia contou que precisou segurar o choro ao visitar Paulo Gustavo no hospital



A roteirista Susana Garcia, amiga do ator Paulo Gustavo, fez um emocionante relato sobre como foi visitar o artista, que está internado desde o dia 13 de março com Covid-19. Em uma carta aberta, Susana contou que o amigo reagiu quando ouviu a voz dela. Por conta das complicações pulmonares, o intérprete de Dona Hermínia está na UTI e respirando com a ajuda de um pulmão artificial. Nesse período de internação, ele já passou por procedimentos cirúrgicos e precisou de transfusão de sangue. Segundo a roteirista, a frequência cardíaca de Paulo Gustavo aumentou quando ela chegou e, além disso, ele tentou abrir a boca e apertou de leve a mão dela. Susana escreveu ainda que no hospital a torcida para o artista melhorar é grande e, durante o tempo em que ficou com o ator no hospital, ela falou para ele sobre o quanto sua mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, e sua irmã, Ju Amaral, estavam rezando pela sua recuperação e contou a ele que Thales Bretas está sempre no hospital. Confira o relato na íntegra:

“Meu querido, ontem [domingo, 18,] foi um dia muito especial com você. Assim que cheguei, comecei conversando com você e vi na hora que aumentou a sua frequência cardíaca e a respiratória. Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi para você mexer a sua cabeça. Você mexeu duas vezes e tentou abrir a boca. Fiquei de mão dada com você e pedi para você apertar a minha mão e você apertou fraquinho. Naquele momento, eu percebi que você estava conectado comigo e me ouvindo. Fiquei emocionada com vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Respirei fundo e comecei a falar coisas alegres. Disse o quanto você está se recuperando e como todos nós estamos com saudades. Falei o nome de cada um da sua família, o quanto eles te amam. Dea e Ju rezam o dia inteiro por você. Falei que o Thales está ali com você todo o tempo. Que não desgruda de você. Todos os dias. O dia inteiro. E a medida que eu ia falando, eu perguntava se você estava me ouvindo e você balançava a cabeça. Eu falei que os seus amigos rezam por você o dia inteiro. Falei do Brasil todo orando por você. Disse que você une as pessoas pelo afeto, pelo amor.

Querido, você é mais amado do que você próprio imagina! Todos os enfermeiros e médicos conviveram com você por 8 dias antes de você ser intubado. E todos te adoram. É emocionante ver o carinho dos enfermeiros conversando com você, cuidando de vc. E uma enfermeira me disse uma coisa que me emocionou: ela falou que o comentário no hospital é que o dia que você sair, o corredor da UTI não será largo o suficiente para receber todo mundo que estará te aplaudindo. Eu não precisaria estar aqui escrevendo e te dizendo isso porque ontem você me ouviu. Mas são tantas pessoas torcendo por você, orando por você que me deu muita vontade de compartilhar essa alegria e o seu progresso com todo mundo. Rir e ser feliz com você é uma das coisas que mais sinto saudades. E sei que daqui a pouco estaremos assim novamente. Até já!”.