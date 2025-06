Fernanda Montenegro pede que Ricardo Nunes reveja despejo do Teatro de Contêiner

Plano inclui a construção de um conjunto habitacional e uma área de lazer; administração municipal defende que o novo local proposto também é central e acessível, com várias linhas de ônibus nas proximidades

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A renomada atriz Fernanda Montenegro recentemente se envolveu em uma causa cultural significativa ao enviar uma carta ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O objetivo da carta foi solicitar a revisão dos planos da prefeitura para o futuro do Teatro de Contêiner Mungunzá. Este teatro, que atualmente se encontra entre as ruas dos Gusmões e dos Protestantes, está ameaçado de ser realocado para um novo terreno no bairro da Liberdade, a cerca de 2,5 km de distância de sua localização atual. A decisão da prefeitura de São Paulo de transferir o teatro faz parte de um projeto de revitalização da área, que anteriormente fazia parte da Cracolândia.

O plano inclui a construção de um conjunto habitacional e uma área de lazer. A administração municipal defende que o novo local proposto também é central e acessível, com várias linhas de ônibus nas proximidades, e oferece uma concessão legal do terreno para o teatro. No entanto, a mudança não foi bem recebida por todos.

Segundo a publicação de Fernanda Montenegro, o Teatro de Contêiner Mungunzá, que está em seu endereço atual há oito anos, expressou seu desejo de permanecer no local. Com 17 anos de história e mais de 4.000 projetos realizados, a companhia é vista como um pilar da cena cultural de São Paulo e do Brasil. Fernanda Montenegro, em sua carta, enfatizou a importância do teatro como um símbolo de renascimento para o bairro e um espaço vital de comunhão humana. Ela apelou ao prefeito para reconsiderar o despejo e permitir que o teatro continue em sua localização atual.

A situação ganhou ainda mais visibilidade quando Fernanda Montenegro compartilhou a resposta da prefeitura em suas redes sociais. A administração municipal reafirmou sua oferta de um novo local com a doação definitiva do terreno. O secretário de governo, Edson Aparecido, está liderando as negociações, que ainda estão em andamento.

Com informações de Beatriz Manfredini