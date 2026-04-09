Daniel Cady fala pela primeira vez sobre término com Ivete e cita maturidade

O ex-casal anunciou o fim do relacionamento de 18 anos em 28 de novembro de 2025

Reprodução/Youtube/Fala Papah Daniel Cady e Ivete Sangalo



Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a cantora. Em entrevista ao podcast Fala Papah, na quarta-feira (8), ele comentou sobre como se sente mais maduro, agora aos 40 anos, e o quanto Ivete o ajudou neste processo.

“Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, mais velha. Isso também foi uma injeção de aprendizado absurdo”, declarou.

O nutricionista também comentou sobre como se sente mais completo depois de realizar seu sonho de ter filhos. “Meu maior projeto da vida era ter uma família, ter filhos, e eu tive três, isso foi uma realização muito importante para mim”, afirmou o nutricionista que disse estar ainda mais focado aproveitar esta nova fase com os filhos.

Os dois se separaram no final de novembro de 2025. Pouco depois do término, Ivete comentou sobre ser feliz, e fãs relacionaram a Cady. “Eu mereço ser feliz, todos nós merecemos, né? Às vezes, a gente pega só um momento da vida da gente e acha que ali a gente vai estagnar por alguma razão, mas nós não controlamos nada, a vida não anda, ela capota”, disse a cantora, na época.