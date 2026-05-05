Princesa Eugenie anuncia gravidez do terceiro filho

A neta da rainha Elizabeth II comunicou por meio de seu perfil no Instagram que o bebê nascerá ainda em 2026

HENRY NICHOLLS / AFP A princesa Eugenie é a 12ª na linha sucessória do trono britânico



A princesa Eugenie, filha de Andrew Montbatten-Windsor, anunciou na segunda-feira (4) que está grávida do terceiro filho. Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, a neta da rainha Elizabeth II informou que o bebê nascerá ainda em 2026.

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A princesa Eugenie é casada com Jack Brooksbank desde 2018. Eles são pais de August Brooksbank, 5 anos, e Ernest Brooksbank, 2 anos.

A princesa Eugenie é a 12ª na linha sucessória do trono britânico. Seus filhos August e Ernest ocupam, respectivamente, a 13ª e 14ª posição. Com o nascimento do novo bebê, o duque de Edimburgo, o príncipe Edward, cai para a 16ª colocação.