Gabriela Duarte explica afastamento profissional da mãe: ‘Viramos uma dupla colada’

A atriz tomou a decisão ao perceber que estavam chamando ela para trabalhar com a mãe com muita frequência.

Reprodução/Instagram/gabidu

A atriz Gabriela Duarte participou do podcast Meno Talk, onde voltou a falar sobre o rompimento de laços profissionais com a mãe, Regina Duarte.

A atriz tomou a decisão ao perceber que estavam chamando ela para trabalhar com a mãe com muita frequência. “Essa dupla colou demais, a gente está muito colada, sabe?” disse Gabriela no podcast.

Após a decisão, Gabriela conta, que as pessoas constantemente afirmavam que a carreira dela ia acabar e questionavam se a atriz não tinha medo. ” Eu não tenho medo, muito pelo contrário, agora vou descascar essa cebola” contou.

Ao ser questionada sobre ter essa conversa com a mãe, Gabriela contou que evitava ao máximo por sentir que a veterana estava confortável e que ela gostava de ter a filha ali, como dupla. “Virou um lugar confortável e eu vi que para mim estava ficando ruim” disse.

Gabriela também contou que mesmo querendo “cortar o cordão umbilical” começaram a aparecer uma sequencia de papeis de mãe e filha, e ela continuou fazendo por considerar papeis interessantes. Contudo em uma peça, na qual elas faziam mãe e filha, a atriz que interpretava a amante acabou saindo e ela foi incentivada pela veterana e pela equipe a assumir o papel.

Ao fim das apresentações da peça apareceu outra oportunidade para a dupla, que fez com que a atriz desse um fim no laço profissional com a mãe. ” Não chega, para mim não da. Agora está forçando a barra e eu não estou mais afim” disse. ” Decidi que tinha que ter essa conversa com a minha mãe e ela não gostou. A emissora para a qual eu trabalhava também não gostou nada” completou.