Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

O empresário e filantropo Ted Turner, fundador da CNN, morreu nesta quarta-feira (6), aos 87 anos, segundo comunicado da Turner Enterprises. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

Nascido em Ohio e radicado em Atlanta, Turner formou um conglomerado de mídia que incluiu a primeira superestação da TV a cabo, além de canais de cinema e animação e participação em equipes esportivas como o Atlanta Braves.

Além de sua atuação na comunicação, Turner também se destacou como velejador, ambientalista e filantropo. Fundou a Fundação das Nações Unidas, defendeu a eliminação mundial de armas nucleares e tornou-se um dos maiores proprietários de terras dos Estados Unidos.

Em 1991, Turner foi escolhido “Homem do Ano” pela revista Time por seu papel em influenciar os acontecimentos e transformar espectadores em cerca de 150 países em testemunhas imediatas da história.

Após vender seus ativos para a Time Warner, afastou-se da administração, mas continuou apontando a CNN como sua principal conquista.

Em nota, o presidente da CNN Worldwide, Mark Thompson, afirmou que Turner foi um líder “destemido e visionário”, cujo legado segue influenciando a emissora e o jornalismo global.

Em 2018, Turner revelou ter sido diagnosticado com demência com corpos de Lewy. No início de 2025, foi internado com pneumonia leve e se recuperou. O empresário deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.