Datena se emociona ao anunciar que filho internado por Covid-19 recebeu alta; assista

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 O filho do apresentador, José Luiz Datena Júnior, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo



O apresentador José Luiz Datena se emocionou nesta segunda-feira, 14, durante a exibição do programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes. A situação ocorreu porque Datena descobriu, ao vivo, que seu filho havia recebido alta hospitalar após ser internado em decorrência da Covid-19. “Acabei de receber a notícia que o Júnior saiu do hospital. Quero agradecer o Brasil inteiro pelas orações e lembrar que eu também rezei pelos seus. Nós estamos vivendo uma fase muito triste. Pior que essa doença não permite que você fique próximo das pessoas infectadas, isso que é triste”, disse. O filho do apresentador, José Luiz Datena Júnior, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo.