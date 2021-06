Mano Brown critica possível reforço do Santos: ‘Contratação sinistra, tá tirando’

Santista fanático, cantor não aprovou a iminente chegada de Camacho, que começou a temporada no Corinthians

Reprodução/ Instagram @manobrown Mano Brown criticou a possível chegada de Camacho ao clube



O cantor Mano Brown, do Racionais, é um dos torcedores mais ativos do Santos nas redes sociais. O artistas sempre deixa estampado seu amor ao clube e as críticas também. Em um post feito pelo clube no Instagram sobre a possível contratação de Camacho, volante que estava no Corinthians, Brown soltou o verbo. “Contratação sinistra, deveria ser proibido fazer isso contra a vontade da torcida. Deveria ser ‘brocado’ a pessoa que indicou, depois os cara nos processam ainda. Tá tirando”, escreveu o cantor. A série de três comentários teve muitas curtidas de outros torcedores e ganhou coro em quem também não aprova a transferência. O acerto está bem próximo. Camacho nem entrou em campo no clássico do último sábado, contra o Palmeiras, porque estaria negociando seu novo contrato. Para esta temporada, o Santos anunciou as contratações do meio campista Zanocelo, o meio-campista Marcos Guilherme e o lateral-esquerdo Moraes, além de ter renovado com Carlos Sánchez.