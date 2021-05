De excluída a finalista e preferida dos famosos: veja como Juliette virou o jogo no ‘BBB 21’

A paraibana conquistou seu lugar na final do programa depois de uma trajetória repleta de altos e baixo, com destaque para a exclusão no começo do reality, virada de jogo e favoritismo entre famosos

Reprodução/Instagram/juliette.freire/05.04.2021 Juliette é a participante do BBB 21 com mais seguidores do Instagram



O último paredão do Big Brother Brasil 21 foi resolvido e Gilberto levou a pior e deixou a disputa por R$ 1,5 milhão neste domingo, 2. Juliette Freire ficou em terceiro lugar na última votação eliminatória e, depois de receber pouco mais de 1% dos votos, garantiu a vaga na final ao lado de Fiuk e Camilla de Lucas. A paraibana conquistou seu lugar na final do programa depois de uma trajetória repleta de altos e baixo, com destaque para a exclusão no começo do reality, virada de jogo e favoritismo entre famosos.

Assim como Arthur, Projota, Lumena, Viih Tube e Fiuk, Juliette começou sua participação no ’BBB 21’ com imunidade por ter estar entre os mais populares na primeira votação do programa. A dinâmica definiu quais participantes, do ‘camarote’ e do ‘pipoca’, seriam confinados numa casa diferente e ganhariam o poder de indicar alguém – em conjunto – direto para o primeiro paredão do programa. E foi nesse momento, separada do restante dos participantes, que Juliette já viveu sua primeira polêmica no programa: as brincadeiras e investidas em Fiuk. Durante os primeiros dias, Juliette costumava dizer que era apaixonada pelo brother, que já estava pensando nos filhos e planejando a cerimônia do casamento com Fábio Jr, pai do participante, para depois do fim do reality. Nas redes sociais, muita gente disse que Juliette estava obcecada por Fiuk, que ficou um pouco incomodado com o nível das brincadeiras. Cléo, a irmã do ator e cantor, na época, comentou as investidas de Juliette e disse que Fiuk não estava dando em cima da paraibana. “Do que eu conheço, ele e muito carinhoso. Pode até ser que role, nunca se sabe, mas ele não estava dando em cima dela.”, disse.

A paraibana já estava entre os assuntos mais comentados das redes sociais desde o primeiro dia de programa, mas foi na segunda semana que Juliette virou destaque no programa e ganhou o apoio de famosos e anônimos fora da casa. Por falar um pouco enrolado e ter um jeito expansivo, a participante despertou críticas vindas da maioria dos participantes e passou dias de exclusão e muito choro na casa mais vigiada do país. Uma das cenas mais marcantes da trajetória de Juliette foi registrada quando todos na casa riam e debochavam da sister na cozinha enquanto ela chorava no quarto. Os embates foram se intensificando e, durante um desses momentos, Fiuk – com quem Juliette brincava bastante – chegou a questionar a capacidade da participante, que é advogada, de exercer a própria profissão, uma vez que não era entendida por ninguém no programa. O ponto alto dos ataques recebidos por Juliette, no entanto, aconteceu depois que a sister se posicionou à favor de Lucas Penteado quando todos queriam o ator fora do reality. Na ocasião, Karol Conká assumiu a linha de frente no combate à sister e viveu uma das maiores polêmicas de sua participação no programa ao debochar das raízes e imitar o sotaque de Juliette. Em uma das reuniões da casa para falar sobre Juliette, Conká chegou a ser acusada de xenofobia ao dizer que ela tinha mais educação do que a paraibana por ser de Curitiba. A cena repercutiu bastante e entrou para os assuntos mais comentados das redes sociais.

PRA QUEM TÁ FALANDO QUE JULIETTE NÃO SOFREU XENOFOBIA, OLHA AQUI O QUE A EDIÇÃO NÃO MOSTROU HOJE “eu sou de curitiba… é uma cidade muito reservadinha… eu tenho muita educação” karol conká sendo xenofóbica #BBB21 pic.twitter.com/srWTDRHw4N — Yan 🌵 JULIETTE CAMPEÃ! (@yankisner) May 2, 2021

A virada de Juliette no jogo aconteceu no segundo paredão da edição, no qual a paraibana enfrentou Arcrebiano e Gilberto pela permanência na casa. Bill, que estava vivendo um relacionamento conturbado com Karol, levou a pior e deixou a casa. Com a permanência, Juliette ficou mais confiante e passou a ‘bater de frente’ com Conká e demais membros do grupo da cantora nas discussões. Foi nesse momento que a paraibana uniu forças com Gilberto e Sarah no reality e deu origem ao ‘G3’ – trio que dominava as redes sociais e era visto como favorito por muitos internautas anônimos e famosos. Como nem tudo são flores, o G3 não durou muito tempo e começou a ter rupturas quando Juliette e Sarah começaram a discordar sobre os posicionamentos de Carla Diaz no jogo. Sarah e Gil se juntaram aos ‘bastiões’ (Caio e Rodolffo) e resolveram se afastar de Juliette, que voltou a ficar mais solitária na casa. Nesta semana, a mesma do emblemático paredão falso, Gil e Sarah – que ainda eram procurados por Juliette – protagonizaram um dos momentos mais tensos do programa e não pouparam críticas à amiga no quarto do líder. Gilberto chegou a dizer que Juliette se fazia de vítima e ‘babava ovo de famoso’ no programa. Juliette virou alvo dos amigos, foi tirada da final dos sonhos de Gil e descobriu o voto da Sarah ao vivo. O momento rendeu muitos memes nas redes e foi comentado até por Bruna Marquezine.

a reação da bruna marquezine com a juliette descobrindo o voto da sarah KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KZH4qMQPek — ً (@carlacomentah) March 22, 2021

O embate de Juliette e Sarah durou apenas duas semanas e Sarah foi a nona eliminada do programa, contra Rodolffo e Juliette, com 76,76% dos votos. Foi nesse momento que a participante se aproximou de Camilla de Lucas e deu início a uma de suas alianças mais fortes no programa, apesar de ter se reconectado com Gilberto na reta final do reality. Apesar do jogo interno conturbado, Juliette ainda nem sabe mas é dona de uma das trajetórias externas mais aplaudidas da história do programa e esse sucesso todo pode ser medido em números: na última semana de jogo, Juliette ultrapassou a marca de 23,3 milhões de seguidores no Instagram e se estabeleceu como a segunda participante mais popular da história do programa da rede, perdendo apenas para Sabrina Sato. Antes do programa, a paraibana tinha pouco mais de 3 mil pessoas na rede.

Queridinha dos Famosos

Por conta das situações vividas na casa, principalmente no começo do programa, Juliette conquistou o apoio de anônimos e famosos na internet. A paraibana tem um time de admiradores que fazem verdadeiras campanhas na internet para promover sua vitória no reality. Entre os principais nomes do #TeamJuliette estão grandes personalidades como Wesley Safadão, Anitta e Simone e Simaria. Com exclusividade à Jovem Pan, a dupla Simone e Simaria, uma das maiores apoiadoras da participante, contou que o todo esse apoio se deve à trajetória de Juliette dentro e fora da casa. “Ela é a típica mulher nordestina, batalhadora e que vai à luta pelo seus sonhos. Menina de fibra, verdadeira e merece nossos aplausos”, disse Simaria. Juliette, que tem se arriscado e cantado durante o programa, inclusive, chamou a atenção de Luan Santana até recebeu, mesmo que indiretamente, um convite para trabalhar com o músico. Selton Mello, Marília Mendonça, Wanessa, Fafá de Belém, Flay, Nicole Bahls, DJ, Cristal, Daniela Mercury, Kevin O Chris e Deborah Secco também aparecem na ‘linha de frente’ do time de Juliette. Confira publicações de famosos pedindo ‘Juliette Campeã’ nas redes sociais: