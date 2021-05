Boninho fica ‘indignado’ com saída de Gilberto do ‘BBB 21’: ‘A gente te ama’

Xuxa, Eliana e Angélica também se manifestaram nas redes sociais e fizeram homenagens ao eliminado

A eliminação e Gilberto na semifinal do “BBB 21” pegou muita gente de surpresa, inclusive Boninho, diretor do programa. No Instagram, o big boss postou um vídeo da saída do doutorando em economia e escreveu na legenda: “Obrigado, Gil. Você é muito especial! Vai doutor, viva sua vida. A gente te ama”. Muitos famosos comentaram a publicação dizendo que estavam com o coração partido e a bailarina do Faustão Érica Rodrigues foi uma delas. “Ele foi fundamental na edição”, comentou. Quebrando protocolos, o diretor da atração respondeu: “Sim! Estou indignado”. Gilberto enfrentou um paredão com Camilla de Lucas e Juliette, que segue sendo a favorita da edição. Mesmo sendo querido por muitos brasileiros e tendo o apoio de várias celebridades, o doutorando precisou enfrentar a torcida da paraibana, que agitou a campanha #ForaGil com a justificativa de que Camilla sempre esteve ao lado de Juliette, diferente do semifinalista, que chegou a se afastar dela por causa de Sarah.

Além de Boninho, outras celebridades também postaram homenagens nas redes sociais ao eliminado da noite de domingo, 2, e o que chamou atenção foi que três apresentadoras que fizeram história na TV brasileira deixaram sua mensagem de apoio e demonstraram frustração com essa eliminação. “Gil, quero ser sua amiga … você não merecia sair, não foi justo… Amo Juliette, Fiuk e Cami, mas isso não é justo, não mesmo. Gil, sou sua fã”, afirmou a apresentadora Xuxa. “Poxa, Gil… o Brasil precisa da sua alegria, o ‘Brasil está lascado’. Que você seja muito feliz e realize seus desejos e sonhos! Você merece”, escreveu a apresentadora Angélica. “Você conquistou muitos corações com tanta autenticidade dentro da casa. Agora a sua representatividade seguirá firme e forte aqui fora. Vem com tudo”, postou a apresentadora Eliana.

