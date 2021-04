Marília Mendonça declara torcida para Juliette no ‘BBB 21’: ‘Um grande talento em tudo’

Cantora também falou do início da sua carreira e do sucesso que suas lives fazem no YouTube

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/13.04.2021 Marília Mendonça falou que Juliette tem talento para cantar e para fazer delineado



A cantora Marília Mendonça, que recentemente gerou polêmica ao não se posicionar no paredão em que Rodolffo foi eliminado, deixou claro no “Mais Você” desta terça-feira, 12, que segue acompanhando o “BBB 21” e declarou que sua torcida é para Juliette. “Ela um grande talento em tudo”, declarou a artista. Em uma das festas do programa, a pernambucana cantou uma das músicas da sertaneja e ela brincou dizendo que Juliette é um talento cantando, mas o que chama mesmo a atenção dela é o talento da sister para fazer o delineado no olho. “Espero que ela veja isso [que estou falando] quando ela ganhar o programa”, brincou a cantora.

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, Marília também relembrou o início da sua carreira. “Comecei na igreja, minha mãe me incentivou. Todas as adolescentes cantavam e foi a partir de lá que as pessoas foram falando que eu tinha talento”, contou a cantora que começou a compor aos 12 anos. “Nesse momento, eu não mostrava para ninguém. Aconteceu de mandarem um e-mail com o assunto ‘não abra’ para o escritório que me agencia hoje e lá tinham algumas composições minhas.” A dupla João Neto e Frederico chegou a gravar algumas músicas escritas por Marília, mas o sucesso como compositora veio com a dupla Henrique e Juliano, que estourou com os hits Cuida Bem Dela e Até Você Voltar. A carreira como cantora de Marília começou aos 17 anos.

Na pandemia, as lives musicais bombaram no YouTube e Marília bateu recorde com um pico de 3 milhões de espectadores na sua primeira apresentação. O show foi feito na sala da casa da artista e ela cantou sentada em uma poltrona. “Gosto dessa coisa do mais intimista, meu primeiro DVD foi gravado assim”, comentou a artista que fará sua próxima live do dia 15 de maio. Gusttavo Lima foi quem popularizou esse tipo de apresentação e, logo, diversos cantores seguiram nessa onda. “Jamais esperava [tanto sucesso], era algo muito novo, era um mercado novo. Eu estava muito nervosa, parecia que eu estava indo gravar um DVD. As lives têm salvado nossa vida e nossa arte [na pandemia], pois seremos os últimos a voltar”, finalizou a dona dos hits Infiel e Graveto.