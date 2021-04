Por que famosos fazem campanha para Juliette, do ‘BBB 21’, nas redes sociais?

Simone e Simaria falaram à Jovem Pan sobre o apoio que tem dado à participante; além da dupla, nomes como Luan Santana, Wesley Safadão, Marília Mendonça e Selton Mello declararam torcer pela paraibana

Reprodução/ Instagram (@Juliette.Freire) Juliette é a mais seguida no Instagram entre os participantes do BBB 21



Desde quando entrou na casa da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette Freire tem dividido opiniões dentro e fora do programa, especialmente por seu jeito expansivo e algumas polêmicas vividas com os outros confinados. Apesar disso, a participação da paraibana no reality parece ser o assunto do ano e a sister coleciona motivos para comemorar mesmo antes do fim do programa: só no Instagram, Juliette ultrapassou a marca de 22 milhões de seguidores e se consagrou como a terceira participante mais seguida da história do BBB – atrás apenas de Sabrina Sato (29,5 milhões) e Grazi Massafera (23,3 milhões) – além de receber a torcida de anônimos e famosos nas redes sociais, que fazem ‘campanha’ para o sucesso da participante no reality. Com exclusividade à Jovem Pan, a dupla Simone e Simaria, uma das maiores apoiadoras da participante, contou que o todo esse apoio se deve à trajetória de Juliette dentro e fora da casa. “Ela é a típica mulher nordestina, batalhadora e que vai à luta pelo seus sonhos. Menina de fibra, verdadeira e merece nossos aplausos”, disse Simaria.

As irmãs, que são reconhecidas pela torcida de Juliette como duas das maiores aliadas nas redes sociais, não poupam elogios à maquiadora e prometem trocar bastante contato com a sister depois que ela deixar o programa – vencedora ou não. “Soubemos que ela já foi atrás da gente, rodou o Brasil para ir aos nossos shows mesmo sem dinheiro e tem até autógrafo nosso. Quando ela sair vamos atualizar isso porque já vimos que ela é das nossas!”, contou Simone. A dupla se apresentou em uma das festas do programa e ter contato com as coleguinhas – mesmo atrás de um vidro de proteção por conta da pandemia de Covid-19 – foi um momento especial para Juliette e muito comentado nas redes sociais. A conexão da participante com a dupla vem do passado e, segundo Juliette, ouvir as cantoras no programa fez ela se sentir em casa. Ambas, tanto cantoras quanto a sister, são nordestinas e isso deixa tudo ainda mais especial para as artistas: “Nos enche de orgulho, ainda mais por ver que ela simplesmente está sendo ela, sem medo de errar e com um coração gigante”, disseram.

A JULIETTE CHORANDO VENDO SIMONE E SIMARIA MEU DEUS 😭 pic.twitter.com/kde1ihaOvZ — mateus (@gratidaorafa) April 17, 2021

Com isso, Simone e Simaria, que estão nas principais paradas musicais do país com o single ‘Foi Pá Pum’, juntam-se a um grupo poderoso de admiradores de Juliette. E engana-se quem pensa que toda essa torcida fica limitada ao universo digital: a participante – que tem se arriscado e soltado a voz no programa – já foi convidada para fazer parte de músicas de nomes como Wesley Safadão e Luan Santana, que já estaria preparando a ação para fazer o convite. Outro grande aliado de Juliette nas redes é Selton Mello. O ator, astro de ‘O Mecanismo’, não esconde a torcida e tem liderado uma verdadeira campanha na internet para tornar a participante a mais nova milionária do Brasil e, numa publicação nas contas oficiais de Juliette, disse estar “no aguardo” para votar muito. Mello chegou até a narrar um vídeo em homenagem à sister com o sucesso “Deus Me Proteja”, de Chico César – música muito cantada pela participante dentro do reality. O trabalho ultrapassou a marca de 3,5 milhões de visualizações no Instagram. Confira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette Freire (@juliette.freire)

Marília Mendonça, Wanessa, Fafá de Belém, Flay, Nicole Bahls, DJ, Cristal, Daniela Mercury, Kevin O Chris e Deborah Secco também aparecem na ‘linha de frente’ do time de Juliette. Alguns deles, inclusive, chegaram até a oferecer os próprios perfis nas redes para que a equipe da confinada guie mutirões quando Juliette estiver no paredão. Para Cristal, a participante ganha a torcida do público por ser verdadeira. “Ela consegue ser ímpar com todo mundo dentro da casa, respeitando os próprios princípios”, disse. À Jovem Pan, Washington Feitosa, irmão da participante, falou sobre esse acolhimentos do público com a irmã e explicou que as pessoas foram, aqui fora da casa, percebendo o lado humano de Juliette. “Eu acho que ela subiu tão rápido porque o público acolheu a situação da exclusão dela pelo pessoal da casa”, disse. A exclusão mencionada por Washington aconteceu logo no começo do jogo, quando a maioria dos participantes do programa passaram a reclamar do comportamento expansivo da sister, que além de ouvir diversas críticas por ‘falar alto demais’, também esqueceu – na primeira semana – do esquema interno para fazer o famoso ‘Raio-X’. A paraibana virou ‘alvo’ de muita gente no programa e, inclusive, protagonizou uma das maiores polêmicas de Karol Conká no jogo: durante uma discussão, Conká disse que era mais educada que Juliette por ser de Curitiba. A fala viralizou e a cantora foi oficialmente acusada de xenofobia.

#BBB21 | A fala de cantora Karol Conká sobre Juliette, levantou a ira da internet, principalmente do público nordestino, que viu xenofobia na afirmação de que por ela ser de Curitiba, seria mais educada, que a outra sister. pic.twitter.com/ycAP3emTef — Blog Rodrigo Klyngerr (@BlogdoKlyngerr) January 29, 2021

O resultado disso tudo? Juliette Freire lidera as projeções para vencer o reality. Segundo um estudo de probabilidade conduzido pela Betfair.Net – empresa especialista nesse tipo de cálculo -, a paraibana tem 75% de chances de ganhar o programa, seguida por Gilberto. Confira publicações famosos que concordam que Juliette deve ganhar o programa:

Déborah Secco falando sobre a Juliette no Encontro Com Fátima Bernardes #BBB21 @FreireJuliette 🌵 pic.twitter.com/EB4C5g4nCN — maria 🌵 (@comentatudoMa) March 25, 2021

Juliette: as pessoas acham que no nordeste é mato, seca, jumento e analfabeto, a nossa cultura é rica… – Juliette Freire, campeã do #BBB21 😻✊🏼 🌵 #RedeBBB — Sophia Barclay (@SophiaBarcley) April 25, 2021

o selton mello virou cadelinha da juliette mesmo né? pic.twitter.com/xtEl1i1Akz — julio freire (@povddl) April 23, 2021