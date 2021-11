Evaristo Costa desmente notícia do jornalista Ricardo Feltrin do UOL

Apresentador negou estar processando a CNN Brasil e pedindo R$ 300 mil de indenização por danos morais

Reprodução/Instagram/evaristocostaoficial/19.11.2021 Evaristo Costa foi demitido da CNN Brasil em setembro deste ano



O jornalista Evaristo Costa desmentiu que está processando a CNN Brasil após ser demitido do canal. O assunto repercutiu após o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, divulgar que o apresentador estava revoltado com o jeito com que foi dispensado da emissora e, por causa disso, resolveu mover uma ação na Justiça Civil. Ainda segundo o colunista, Evaristo teria a pretensão de pedir uma indenização de R$ 300 mil por danos morais e desrespeito profissional. Na segunda-feira, 15, o ex-apresentador do “Jornal Hoje” tirou um print da reportagem de Feltrin e compartilhou nos stories do Instagram dizendo que era “fake news”.

A saída de Evaristo da CNN foi, de fato, polêmica. Em setembro deste ano, o jornalista revelou nas redes sociais que descobriu que tinha sido demitido após notar que seu programa não estava sendo anunciado nos intervalos das atrações. “O pai tá ON. Desde o dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim, eu trabalhava na CNN, mas, ao voltar das férias, assistindo à nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! ‘Seja feita a vossa vontade’. Quando me recuperar do ocorrido, dou os detalhes que ainda estão sendo acertados. Livre na pista”, postou o apresentador na época. Após deixar a emissora, Evaristo comentou que voltaria ao seu período sabático.