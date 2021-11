Fora de ‘A Fazenda 13’, Valentina e troca farpas com Lary Bottino e cita polêmica da pulseira

Ex-assistente de palco do Ratinho rebateu o comentário feito pela influenciadora após sua eliminação

Valentina Francavilla mal deixou “A Fazenda 13” e já teve um atrito com Lary Bottino, que também participou dessa edição do reality, nas redes sociais. A ex-assistente de palco do “Programa do Ratinho” foi a nona eliminada da atração e, após ela sair do programa, a ex-amiga de Anitta fez uma provocação no Twitter: “Vem, Valzinha, e o Brasil tá vendo (risos)”. Valentina saiu com certa rejeição do público por estar próxima de Dayane Mello e, principalmente, por ter mentido sobre a jaqueta de Rico, pois ela viu a ex-participante do “Big Brother” italiano rasgando a roupa com uma faca.

Ao rebater Lary, Valentina também provocou e tocou em uma polêmica envolvendo a influenciadora e a ex-BBB Ariadna. “Igual quando viu sobre a pulseira de Swarovski? O Brasil inteiro viu (risos)”. Lary então respondeu: “Chora”. Ano passado, Lary e Ariadna discutiram nas redes sociais por causa de uma pulseira. Tudo começou em uma viagem que elas fizeram juntas à Croácia. Lary pegou o acessório emprestado, mas depois não devolveu. Depois de quatro meses insistindo, a ex-BBB conseguiu pegar a pulseira de volta, porém reclamou nas redes sociais que o acessório estava todo danificado. Na época, a ex-Fazenda se defendeu das acusações de “ladra” e disse que tinha dinheiro para comprar uma pulseira igual.

vem valzinhaaaaa o Brasil tá vendo kakakakaka #EliminacaoAFazenda — Lary Bottino ☄️ (@eularybottino) November 19, 2021