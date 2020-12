Disney+ terá dez séries originais da Marvel e outras dez de Star Wars; veja trailers

Entre as novidades estão uma atração sobre Obi-Wan Kenobi, o filme ‘Indiana Jones 5’ e o trailer do novo seriado ‘Loki’

Reprodução/Marvel Cena do trailer do seriado "Loki", que estará em breve no catálogo do Disney+



Durante o Dia do Investidor, evento em que anuncia a seus acionistas quais as grandes novidades para o ano seguinte, a Disney informou que terá no catálogo do Disney+ dez séries originais da Marvel e outras dez do universo Star Wars. Entre os poucos detalhes revelados estão uma produção solo sobre Obi-Wan Kenobi – que terá o retorno de Hayden Cristensen como Darth Vader -, um derivado “The Mandalorian”, que contará a história da personagem Ahsoka Tano e a estreia de “O Falcão e o Soldado Invernal” para o dia 19 de março. Os dois primeiros títulos são do universo Star Wars. O último é da Marvel.

Também serão lançados 15 filmes e 15 séries de animação e live-action, incluindo produções da Pixar. Um dos longas está dentro do mundo de Star Wars. “Rogue Squadron” terá direção feminina (Patty Jenkins, de “Mulher Maravilha”) e abordará a história de dois pilotos da resistência ao Império. Outra novidade é “Indiana Jones 5”, com Harrisson Ford em um de seus papéis mais icônicos. O live-action “Encantada 2” será estrelado por Amy Adams. O consagrado ator Tom Hanks interpretará Gepeto em “Pinóquio”. Entre as séries animadas estão “Princesa Tiana”, “Zootopia”, “Moana” e “Baymax”. Ainda estão previstos um prelúdio de “Rei Leão”, com Pharell Williams na trilha sonora, e um filme de origem de Buzz Lightyear, de “Toy Story”, com Chris Evans dublando.

Veja os trailers dos seriados “Loki” e “O Falcão e o Soldado Invernal”, ambos da Marvel