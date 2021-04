Do paredão à liderança, Gil vence prova e é o novo líder do ‘BBB 21’

Neste domingo, 25, o participante levou a melhor na dinâmica que exigiu memória e concentração; após a atividade, os brothers formaram o novo paredão

Imagem: Reprodução/Twitter @gilnogueiraofc Na prova do líder, Gilberto venceu o mata-mata contra Camilla de Lucas



Depois de voltar do paredão, Gil venceu a prova relâmpago e se tornou o novo líder da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’ neste domingo, 25. A dinâmica aconteceu logo após a eliminação de Viih Tube, que deixou a casa com 96,69% dos votos. Na prova, que ocorreu em duas partes, os brothers precisaram memorizar as sequências de imagens projetadas. Arthur, Fiuk, Juliette e Pocah foram eliminados na primeira etapa, já que somaram a menor quantidade de pontos. Com apenas uma rodada, a segunda etapa da dinâmica acabou rapidamente, já que Gilberto levou a melhor no mata-mata contra Camilla de Lucas.

O reality show está na reta final, por isso, assim que a prova terminou, um novo paredão foi formado. O líder Gilberto indicou Camilla de Lucas. A sister, por sua vez, “puxou” Pocah para disputar a permanência na casa ao seu lado. Por votação dos outros integrantes, Arthur foi o terceiro indicado ao paredão. Desta forma, Camilla de Lucas, Pocah e Arthur concorrem a uma vaga no TOP 5 do programa, que está previsto para terminar em 4 de maio. Um deles será eliminado na próxima terça-feira, 27.