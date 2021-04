Viih Tube é eliminada do ‘BBB 21’ com 96,69% dos votos

Youtuber, que se tornou uma das ‘vilãs’ da edição, disputou o paredão com Fiuk e Gilberto

Reprodução/Globo/25.04.2021 Viih Tube foi eliminada do 'BBB 21' com alta rejeição do público



Viih Tube chegou perto da final, mas acabou sendo eliminada do “BBB 21” com alta rejeição do público. A sister disputou a permanência na casa com Fiuk e Gilberto e deixou o reality neste domingo, 25, com 96,69% dos votos. Já o filho de Fábio Jr. recebeu apenas 2,6% dos votos e o doutorando em economia 0,71%. “Superei muitos medos lá dentro, já ganhei muita coisa ali. Cheguei até aqui. O Big Brother com certeza mudou a minha vida, porque eu entrei de uma forma e tô saindo de outra”, disse a sister ao deixar a casa. No começo da disputa, Viih era vista como uma das “plantas” da edição, mas nesta reta final do programa, ela acabou se tornou uma das “vilãs” dessa edição, isso porque a youtuber teve atitudes dentro da casa que não agradaram o público.

Os telespectadores da atração comentavam nas redes sociais, por exemplo, que Viih sempre se aproximada do líder da semana e tinha a mania de comparar seus adversários no jogo a membros da sua família, tudo para não ser votada. O que também colaborou para Viih ser rotulada como “falsa” foi sua conturbada amizade com Juliette. A paraibana segue sendo uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão e a forma como a youtuber falava da amiga pelas costas não agradou boa parte das pessoas que estão acompanhando o reality. Com a eliminação de Viih, um novo paredão será formado no “BBB 21”.