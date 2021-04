‘No Limite’: Saiba quem são os ex-BBB’s que vão participar do reality

Nova edição do reality show de sobrevivência estreia em maio e será apresentada por André Marques

Divulgação/Globo/25.04.2021 Todos os participantes da nova edição do No Limite já participaram do 'BBB'



O “BBB 21” está chegando ao fim, mas os fãs de reality show podem ficar tranquilos que uma conhecida atração está voltando à programação da Globo. Sucesso no início dos anos 2000, o “No Limite” vai ganhar uma nova edição que deve estrear em maio e será exibida semanalmente, às terças-feiras, após a novela das 21h. A atração, que já foi apresentada pelo jornalista Zeca Camargo, será comandada desta vez pelo apresentador André Marques e contará apenas com ex-BBB’s. Os participantes dessa edição especial do reality estão sendo divulgados neste domingo, 25, nos intervalos da programação da Globo – mesma tática usada para divulgar os participantes do “BBB 21”. O reality de sobrevivência conta com provas de resistência, desafios de convivência e, além disso, eles precisam comer iguarias exóticas como minhocas vivas e olhos de cabra. Diferente do “Big Brother Brasil”, o reality não conta com uma casa confortável, piscina e festas. Será que os ex-BBB’s estão preparados para isso?

Conheça os participantes de “No Limite”:

Paula Amorim, “BBB 18”

A primeira participante revelada foi Paula Amorim, do “BBB 18”. Ela tem 32 anos, é ex-jogadora de vôlei e, atualmente, se divide nas funções de influenciadora digital e empresária. A participação da sister na casa mais vigiada do Brasil não passou despercebida e ela terminou o reality em quarto lugar. No “BBB”, ela viveu um romance com Breno, com quem hoje é casada. Paula voltou de três paredões, se envolveu em polêmicas no jogo e ganhou duas Provas do Líder, sendo que uma delas foi de resistência.

E foi dada a largada! 👊 Os primeiros nomes confirmados para a nova temporada de #NoLimite vêm do BBB18: Paula Amorim e @viegasoficial. Alguma dúvida de que os dois serão fortes competidores na disputa? pic.twitter.com/oQfkkMeIuG — No Limite (@NoLimite) April 25, 2021

Viegas, “BBB 18”

Também do “BBB 18”, Viegas é outro ex-BBB que estará na nova edição de “No Limite”. O paulistano mostrou que tem garra e chegou a resistir por mais de 24 horas em uma das provas de resistência da sua edição. O ex-BBB mostrou durante sua passagem pelo reality que é focado e bem competitivo. Ele foi anjo por duas vezes e acabou senso eliminado no 11º paredão do “BBB 18”. Aos 36 anos, ele trabalha como músico e divulga seu trabalho como cantor nas redes sociais.

Angélica, “BBB 15”

Quem também vai entrar na disputa é Angélica, que deixou claro no “BBB 15” que é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. A ex-BBB tem 39 anos e voltou ao Brasil para participar do “No Limite”, isso porque ela atualmente mora na Bélgica e, por lá, trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz. A paulistana também mostrou para o Brasil que é persistente ao ficar por 10 horas em uma prova de resistência no “BBB”.

Abram alas para @bilaraujjo e @AngelicaRamosOf, em #NoLimite! 💥 Bil, como o participante também é conhecido, esteve na última edição da casa mais vigiada do Brasil. Já Angélica integrou o elenco do BBB15 e topou a aventura de voltar aos realities! pic.twitter.com/znDd27UgyN — No Limite (@NoLimite) April 25, 2021

Arcrebiano, “BBB 21”

Antes mesmo do “BBB 21” terminar, Arcrebiano já entrou para o elenco de outro reality da Globo. O segundo eliminado da atual edição do “BBB” é educador físico e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. A passagem de Bil pela casa mais vigiada do Brasil foi rápida, porém marcante, já que viveu um affair conturbado com Karol Conká, participante que foi eliminada com a maior rejeição da história do reality.

*A nota está sendo atualizada conforme os participantes são anunciados na programação da Globo.