ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Arthur, Camilla de Lucas ou Pocah?

O líder Gilberto indicou Camilla de Lucas e a emparedada ‘puxou’ Pocah; pela casa Arthur foi quem recebeu a maioria dos votos

Imagem: Reprodução/Redes sociais Dinâmica aconteceu neste domingo, 24, após a prova do líder



A formação de paredão deste domingo, 25, ocorreu após a prova relâmpago que tornou Gil o novo líder da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil‘. O pernambucano indicou Camilla de Lucas e a emparedada “puxou” Pocah na dinâmica. Por votação dos outros integrantes da casa, Arthur foi o terceiro indicado ao paredão nesta semana. Desta forma, Camilla de Lucas, Pocah e Arthur concorrem a uma vaga no TOP 5 do programa, que está previsto para terminar em 4 de maio. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 27, e enquanto isso você pode votar na enquete da Jovem Pan: