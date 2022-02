Em dia de eliminação, Globo vai atrasar início do ‘BBB 22’; saiba o horário

Emissora decidiu exibir o jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai e isso afetou sua grade de programação

Reprodução/Globo Horário do 'BBB 22' foi alterado por causa de jogo da Seleção Brasileira



O “BBB 22” desta terça-feira, 1, não vai começar em seu horário habitual, isso porque a Globo decidiu exibir o jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, o reality, que costuma começar entre 22h20 e 22h30, passa para 23h30 e está previsto para terminar 00h40. A mudança de horário pode gerar certo desconforto em parte do público, pois terça é dia de eliminação e o segundo paredão da edição está sendo bem disputado. Jessilane, Natália e Rodrigo buscam a permanência no jogo e o público está bem dividido. A forma como Rodrigo está focado em jogar tem incomodado muita gente, inclusive a cantora Anitta. Por outro lado, o público quer que o jogo fique mais agitado e pode mantê-lo na casa e eliminar Jessi, que não se envolveu em polêmicas até então. Natália, por sua vez, já se envolveu em algumas polêmicas na casa e também corre o risco de ser eliminada por conta de suas atitudes. Com o público totalmente dividido, a votação pode ter um número expressivo de votos e o programa ao vivo deve atrair audiência. O encaixe do futebol na programação da Globo também afetou o horário de outras atrações. O “Jornal Nacional”, por exemplo, será exibido das 20h às 20h35 e a novela “Um Lugar ao Sol” das 20h35 às 21h20.