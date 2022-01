Em protesto, protagonista de Round 6 afirma que não irá ao Globo de Ouro

Evento acontecerá no próximo domingo, 9, e não terá tapete vermelho; Lee Jung-jae concorre na categoria de Melhor Ator em Série de Drama

Reprodução/Netflix/11.10.2021 Lee Jung-jae afirmou, em comunicado, que explosão de casos de Covid-19 o preocupam em relação ao Globo de Ouro



O ator sul-coreano Lee Jung-jae, protagonista da série Round 6, anunciou que não participará da premiação do Globo de Ouro, prevista para ocorrer no próximo domingo, dia 9. O comunicado veio por meio da assessoria do artista, que cita como motivos a explosão de casos de Covid-19 e a preocupação com a variante Ômicron. “Ele está imensamente grato em ter sido nominado Melhor Ator no Globo de Ouro, mas decidiu não atender a cerimônia”, anunciou a agência Artist Company aos veículos de imprensa da Coreia do Sul. Jung-jae ainda declarou apoio à decisão da Netflix, streaming do qual a série faz parte, em também não participar do evento.

Em crítica à organização do evento, a Netflix se posicionou contra a realização da cerimônia após denúncias que acusam a comissão Hollywood Foreign Press Association (HFPA) de ausência de diversidade, más práticas e corrupção. Round 6 foi o maior sucesso de audiência da Netflix em 2021 e catapultou o investimento da rede de streaming em produções asiáticas. A série concorre a 3 categorias no Globo de Ouro, entre elas a de Melhor Série, além de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante, com os papéis de Lee Jung-jae e Oh Yeong-su, respectivamente. Além do protagonista da série asiática, Tom Cruise e Scarlett Johansson anunciaram que não estarão presentes na premiação.