Fernando Fernandes assume lugar de André Marques como apresentador do ‘No Limite’

‘Esperem um programa muito mais radical, muito mais intenso. Até porque, quem vai estar puxando esse barco, sou eu’, afirmou o ex-BBB

Reprodução/Globo/06.01.2022 Fernando Fernandes é o novo apresentado do 'No Limite'



A próxima edição do reality show “No Limite” não será comandada pelo apresentador André Marques. A Globo anunciou nesta quinta-feira, 6, que o atleta e ex-BBB Fernando Fernandes é quem vai apresentar o reality de sobrevivência. A edição do ano passado foi muito criticada e não fez o sucesso que era esperado. O público reclamou nas redes sociais que as provas não eram tão radicais quanto as das primeiras edições do “No Limite”, que foram apresentadas pelo jornalista Zeca Camargo. Além disso, o aparente desânimo de André Marques à frente da atração também foi comentado pelos telespectadores. “Esperem um programa muito mais radical, muito mais intenso. Até porque, quem vai estar puxando esse barco, sou eu!”, afirmou o novo apresentado, que é tetracampeão de paracanoagem e um apaixonado por esportes radicais.

Fernando contou no “Mais Você” desta manhã que já se prepara para o desafio de comandar um reality show. “Sempre fui doido pelo programa, desde as primeiras temporadas”, afirmou. “Depois de anos como um atleta do mundo outdoor, uma pessoa que vive à beira do limite – e o ultrapassando o todo tempo (risos), hoje me preparo para a maior oportunidade da minha vida. Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si.” O reality está previsto para estrear em abril e será exibido toda às terças e quintas. Uma das novidades é que em todo programa um participante será eliminado e, no domingo após o “Fantástico”, os participantes que deixarem o jogo vão compartilhar suas experiências em um programa inédito. Fernando participou da segunda edição do “Big Brother Brasil”. Em 2009, ele sofreu um grave acidente de carro e ficou paraplégico.