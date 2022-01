Ingrid Guimarães e Luísa Sonza defendem Ivete Sangalo após fala de Bolsonaro

Tico Santa Cruz e MC Rebecca também se posicionaram após o presidente afirmar que fez mudanças na Lei Rouanet para ajudar quem está começando e não artistas já consagrados

Reprodução/Instagram/ivetesangalo/06.01.2022 Ivete Sangalo recebeu o apoio de famosos após ser citada em discurso de Bolsonaro



A atriz Ingrid Guimarães, a cantora Luísa Sonza e outros artistas saíram em defesa de Ivete Sangalo após a artista ser citada em um discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante uma entrevista coletiva que concedeu após receber alta hospitalar. “Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando entrei no governo, o limite para museus, por exemplo, era R$ 60 milhões, o limite para artistas era R$ 10 milhões por ano. Eu passei para R$ 1 milhão e, conversando com o Mário Frias, vamos passar nos próximos dias para R$ 500 mil o limite. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira e não para figurões ou figuronas, como a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, José de Abreu está chateado porque acabou aquela teta deles, gorda, de pegar até R$ 10 milhões da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Eu não quero que me defenda, quero que fale a verdade ao meu respeito”, declarou o presidente.

Ingrid comentou sobre o assunto em um post feito por uma página de fofoca no Instagram: “Bossal. Até parece que Ivete precisa de lei. Esse é o sonho dele: que a gente precise dele para alguma coisa”. A cantora Luísa Sonza concordou: “Nossa, exatamente! Ridículo”. A dona do hit Penhasco também se manifestou sobre a fala do presidente em um post do POPline: “Eu queria muito conversar normal e rebater ele [Bolsonaro] com argumentos, mas eu sinto tanta raiva que só tenho vontade de xingar essa desgraça”. MC Rebecca também se posicionou: “E olha que ele é presidente e não sabe nada sobre a Lei Rouanet”. O cantor Tico Santa Cruz postou print de várias notícias sobre ações sociais feitas pela cantora baiana nos últimos anos e legendou: “Mais Ivete Sangalo e menos Bolsonaro”.

Os projetos inscritos na Lei Rouanet ficam disponíveis para consulta pública na ferramenta VerSalic e, ao pesquisar pelo nome de Ivete Sangalo, não aparece nenhum projeto recente da cantora. O último inscrito foi em 2016 para o projeto social “Orquestra Juvenil da Bahia e Ivete Sangalo”, no qual buscava arrecadar pouco mais de R$ 1,5 milhão, mas nenhum valor foi captado. Vale lembrar que no último dia 31 de dezembro, o Secretário Especial da Cultura Mário Frias criticou Ivete por estimular um coro em um show realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, no qual o público mandava o presidente ir tomar no c*. “A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista, como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante”, declarou o ministro.