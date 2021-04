Ex-BBB Sol Vega critica a Globo por ficar de fora do ‘No Limite’: ‘Cansada de ser enganada’

Participante do ‘BBB 4’ contou que participou do processo de seleção, mas Globo não deu um retorno

Reprodução/Globo/Instagram/solvegaoficial/25.04.2021 Sol Vega, do BBB 4, participou do processo de seleção do 'No Limite'



A ex-BBB Sol Vega revelou que não vai participar da nova edição do reality show “No Limite”. Em uma série de stories no Instagram, a participante do “BBB 4” falou que chegou a ser convidada para participar do processo de seleção, mas após fazer tudo o que foi pedido pela Globo, a emissora não deu mais retorno. Ressentida, ela contou detalhes do que aconteceu: “Eu não vou estar em ‘No Limite’. Eles [da produção do programa] até vieram me procurar, conversei, passei pela psicóloga e fiz exame médico, mas eles fizeram a mesma coisa de 2013, a mesma palhaçada, a mesma perda de tempo. Eles não me colocaram [no reality]”. Sol se referiu ao “BBB 13”, que contou com participantes de edições passadas da atração que está na sua 21ª edição. “Estou cansada de ser enganada. Cansei, estou no limite da minha paciência”, acrescentou a ex-BBB, que atualmente é empresária e atriz.

Muitos seguidores começaram a perguntar para Sol se a Globo não tinha mesmo dado um retorno sobre o processo de seleção e ela foi direta: “Eles não me falaram nada. Eu só fiz o que eles pediram e eles nem me falaram: ‘Você está fora, não deu dessa vez’. Eles não têm essa consideração. Da outra vez foi a mesma coisa, quando eu vi já tinham escolhido o pessoal e não me falaram nada. Sei que já escolheram porque hoje vão falar o nome dos participantes. Vida que segue. É uma sensação horrível, não tem como não ficar chateada”. A empresária disse ainda que vários ex-BBB’s estavam mandando mensagens para ela dizendo que passaram pelo mesmo processo de seleção e não tiveram retorno da Globo. Sol ficou marcada na história do “BBB” por cantar a música We Are The World, sem saber inglês, em uma prova de resistência. Os participantes do “No Limite” serão divulgados neste domingo, 25.