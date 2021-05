‘BBB 21’: Gilberto é eliminado do programa com 50,87% dos votos

Camilla de Lucas teve 47,65% e Juliette ficou com apenas 1,48%.

No último paredão do Big Brother Brasil 2021, o trio Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette disputaram as duas últimas vagas para a Grande Final da próxima terça-feira, 4, que já tem Fiuk confirmado. Na enquete da Jovem Pan a advogada foi a mais votada como preferível para sair (46%). No discurso de eliminação, Tiago Leifert citou se há justiça no programa e usou uma analogia de jogos de sorte e futebol. Gilberto foi eliminado com 50,87% dos votos. Camilla de Lucas teve 47,65% e Juliette ficou com apenas 1,48%.